Covid-19

O número de mortos por causa do novo coronavírus no Reino Unido subiu hoje para 44.798, depois de nas últimas horas as autoridades sanitárias terem confirmado a morte de mais 148 pessoas que testaram positivo.

O Ministério da Saúde britânico revelou que, desde o início da pandemia de covid-19, foram registados 288.953 casos de contaminação pelo novo coronavírus no Reino Unido. Só nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias despistaram mais 820 casos positivos.

A Inglaterra avançou hoje mais um degrau no plano de desconfinamento, a um ritmo mais rápido que o resto do Reino Unido, que passa pela reabertura de teatros, piscinas ao ar livre e a prática de desportos coletivos sociais.