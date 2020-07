Incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, expressou hoje pesar pela morte do bombeiro de Miranda de Corvo que comandava a equipa que combatia um incêndio que deflagrou durante a tarde na Serra da Lousã.

"Vivemos hoje mais um momento trágico, com a morte do chefe José Augusto, do corpo de bombeiros de Miranda do Corvo", lamentou Eduardo Cabrita, que, em nome do Governo, endereçou "sentidos pêsames à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo".

O ministro fez ainda votos de "plena recuperação" para os três bombeiros que ficaram feridos durante a operação na serra da Lousã, junto ao baloiço de Trevim numa zona de terreno acidentado.