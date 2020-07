Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje, "com profunda consternação", a morte de um bombeiro da corporação de Miranda do Corvo, no combate a um incêndio na Lousã.

Numa mensagem publicada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta, com profunda consternação, a morte de um bombeiro da corporação de Miranda do Corvo, que combatia, com a sua equipa, um incêndio na serra da Lousã", distrito de Coimbra.

"Uma triste notícia e que representa uma perda profunda para quem tanto dá ao país", lê-se na mensagem do Presidente, que já enviou as suas condolências à família e ao corpo de bombeiros de Miranda do Corvo.