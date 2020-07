Covid-19

O Brasil registou 1.071 mortos e 39.023 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.974 óbitos com a covid-19, informou hoje o executivo.

No total, o país sul-americano concentra 71.469 vítimas mortais e 1.839.850 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

Segundo o Ministério da Saúde, 263 das 1.071 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje.