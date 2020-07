Covid-19

Cidade do México, 12 jul (Lusa) O México registou 539 mortos e 6.094 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 34.730 e o de infetados para 295.268 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde mexicanas indicaram, na sexta-feira, que 2.281 mortes são consideradas suspeitas, aguardando-se análises laboratoriais para se confirmar a causa do óbito.

As cinco entidades com maior número de casos acumulados são Cidade do México (57.271), Estado do México (42.079), Tabasco (14.461), Puebla (14.035) e Veracruz (13.610), indicaram as autoridades.