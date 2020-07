Covid-19

O imobiliário turístico residencial português estima quebras de 50% a 60% este ano devido à crise pandémica, defendendo um prolongamento do 'lay-off' e a isenção/diferimento do IMI e IMT "pelo menos durante o período de retoma".

Em entrevista à agência Lusa, o diretor executivo da Associação Portuguesa de Resorts (APR) assumiu-se "muito preocupado" com a situação do setor, salientando estar em causa, só relativamente ao negócio do imobiliário turístico residencial dos seus associados, um negócio imobiliário de 650 milhões de euros e mais de 4.500 trabalhadores permanentes, a que acrescem 1.500 temporários em época alta.

Segundo Pedro Fontainhas, as previsões feitas em meados de abril apontavam para perdas superiores a 70% no total do ano 2020, relativamente ao ano anterior, mas o dinamismo que o mercado nacional tem vindo, entretanto, a revelar levou a uma revisão desta estimativa para quebras na ordem dos 50% a 60%.