Actualidade

Um erro humano relacionado com um mau ajuste do radar militar foi a causa do acidente com o boeing ucraniano abatido em 08 de janeiro perto de Teerão, Irão, provocando 176 mortos, concluiu o relatório da aviação civil iraniana.

"Houve uma falha devido a erro humano no acompanhamento do procedimento de calibre do sistema de radar, "o erro de 107 graus", não permitindo mais observar, de forma correta, a trajetória dos objetos no campo", indica o relatório publicado no sábado.

A falha "está na origem de uma sequência perigosa [de eventos] e poderia ter sido dominada se outras medidas tivessem sido tomadas".