Actualidade

O Papa Francisco afirmou hoje estar "muito angustiado" com a conversão, decidida pela Turquia, da antiga basílica de Santa Sofia numa mesquita, após a oração dominical do Angelus.

"O mar leva o meu pensamento um pouco longe, para Istambul, penso em Santa Sofia e estou muito angustiado", limitou-se a dizer o Papa, depois de enviar uma mensagem sobre o Dia Internacional do Mar.

As palavras do Papa são o primeiro comentário do Vaticano sobre a decisão da Turquia de transformar a basílica de Santa Sofia numa mesquita.