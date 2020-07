Incêndios

Os três bombeiros que sofreram ferimentos durante o combate ao incêndio que deflagrou no sábado na Serra da Lousã "já tiveram alta médica", disse hoje fonte da corporação de voluntários de Miranda do Corvo.

O incêndio, que deflagrou pelas 18:26 de sábado, na Serra da Lusa, perto do Baloiço do Alto do Trevim, no concelho da Lousã, distrito de Coimbra, provocou a morte do chefe na corporação de Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo José Augusto Fernandes, de 55 anos de idade.

O presidente da Câmara de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, decretou três dias de luto municipal (a cumprir hoje, segunda e terça-feira) em "memória e reconhecimento" de José Augusto Fernandes, que era funcionário da Câmara Municipal desta vila, também no distrito de Coimbra.