Actualidade

A queda de granizo e a ocorrência de trovoada seca em várias zonas do interior norte do país estão a preocupar agricultores e produtores, indicaram hoje associações do setor, que pedem apoio ao Governo.

Em causa estão vários tipos de cultivo, desde fruta, olival, vinha, amêndoa e castanha, entre outros. Além da trovoada seca ocorrida na tarde e na noite de sábado, foi registada a queda de granizo, principalmente de quarta para quinta-feira.

Em declarações à agência Lusa, hoje à tarde, o presidente da Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro (APPITAD), Francisco Pavão, apontou para prejuízos "na superiores aos 70%", enquanto Filipe Pereira, da Associação Regional dos Agricultores das Terras de Montenegro (ARATM), descreveu "prejuízos de 40% a 80%, dependendo do cultivo em causa".