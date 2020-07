Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje que Portugal precisa de pôr em marcha um verdadeiro programa de desenvolvimento que não esqueça as lições da pandemia, ainda que esta não explique todos os problemas do país.

"Sabemos que muitos dos problemas que o país enfrenta não são de hoje, e que a covid-19 não explica tudo", afirmou Jerónimo de Sousa, aludindo aos "problemas estruturais acumulados por décadas e décadas de política de direita", que "o vírus expôs de forma mais crua".