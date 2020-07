Actualidade

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, apelou hoje a "um entendimento político nacional", para que avancem as reformas necessárias e se encontrem soluções para os problemas do país, no dia em que assinala 45 anos de independência.

No ato solene que assinalou no palácio presidencial a efeméride mais importante do país, Evaristo Carvalho defendeu que a união política é fundamental para que o "poder possa empreender as grandes reformas necessárias, com a participação da oposição e envolvimento da sociedade civil, na busca de soluções para os grandes problemas nacionais".

Num olhar sobre os 45 anos da independência, o chefe de Estado afirmou que o país tem uma função pública com "excesso de pessoal e pouco eficiente, devido à falta de rigor, indisciplina e com evidentes sinais de corrupção de um bom número de seus agentes".