Covid-19

O Instituto da Administração da Saúde confirmou hoje haver mais um doente com covid-19 na Madeira, elevando para 98 os casos notificados, dos quais 93 são recuperados e cinco ativos, havendo ainda um caso suspeito que aguarda confirmação.

"Hoje há um novo caso positivo a reportar, tratando-se de um viajante testado à covid-19 no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, durante o dia de ontem [sábado]", referiu o boletim epidemiológico da situação da pandemia no arquipélago da Madeira.

O Instituto da Administração da Saúde adiantou que, "além deste caso, foi identificado mais um viajante, que fez teste no contexto desta operação de rastreio e cuja situação se encontra em estudo pelas autoridades de saúde".