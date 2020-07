Actualidade

As eleições regionais disputadas hoje em Espanha fortaleceram os partidos no poder, com o Partido Popular (direita) a alcançar a quarta maioria absoluta consecutiva na Galiza e o Partido Nacionalista Basco (PNV-centro-direita) a triunfar no País Basco.

O Podemos, dirigido por Pablo Iglésias, é o grande derrotado da noite eleitoral. Na Galiza foi varrido do parlamento (embora em coligação) e no País Basco elegeu apenas seis deputados.

Pablo Iglésias já reconheceu, através da plataforma social Twitter, que o Podemos "sofreu uma derrota sem paliativos" e prometeu fazer "uma profunda autocrítica e aprender com os erros".