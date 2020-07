Actualidade

O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) e o Governo de Timor-Leste assinaram hoje um acordo de subvenção para apoiar 2.000 famílias do setor do café em boas práticas agrícolas e acesso ao financiamento, informou a instituição.

O acordo, no valor de três milhões de dólares (2,65 milhões de euros) pretende ainda ajudar a aumentar a qualidade do café e o acesso ao mercado, melhorando os meios de subsistência rural no quadro da resposta à pandemia da covid-19.

"O desenvolvimento do setor cafeeiro de Timor-Leste é uma prioridade nacional, pois oferece um dos melhores caminhos para reduzir a pobreza e a desigualdade, melhorar a segurança alimentar e expandir a economia não petrolífera de Timor-Leste", considerou a especialista em Recursos Naturais e Agricultura do BAD para o Sudeste Asiático, Stefania Dina.