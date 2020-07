Covid-19

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Díli, 13 jul 2020 (Lusa) - A Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) informou hoje que os voos domésticos comerciais, suspensos desde 03 de abril, podem retomar a atividade normal. (CORRIGE "VOOS COMERCIAIS E 'CHARTER'" PARA "VOOS DOMÉSTICOS")

A decisão foi comunicada a todas as empresas com operações aéreas em Timor-Leste num documento assinado pelo presidente interino da AACTL, Eusébio Freitas.

"O estado de emergência terminou. Por isso, a Autoridade de Aviação Civil gostaria de informar que as operações comerciais domésticas podem ser retomadas com normalidade para todos os operadores", de acordo com o documento.