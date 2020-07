Covid-19

França decidiu limitar o número de voos semanais operados pelas companhias aéreas chinesas a um por semana, em nome da reciprocidade em relação à Air France, anunciou hoje a embaixada francesa em Pequim.

Primeiro país a ser afectado pela covid-19, a China reduziu drasticamente as ligações com o resto do mundo no final de março.

Contudo, desde 08 de junho, Pequim tem permitido que várias companhias aéreas estrangeiras, incluindo a Air France, operem um voo por semana de e para o país.