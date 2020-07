Actualidade

O motorista do autocarro que na semana passada foi parar a um lago no sudoeste da China, provocando a morte de 21 pessoas, agiu deliberadamente, furioso pela demolição da sua casa, informou hoje a polícia local.

A investigação revelou que o motorista, identificado como Zhang, de 52 anos, estava "descontente com a vida" e revoltado com a descoberta, no mesmo dia, de que a casa que tinha arrendado ia ser demolida, segundo o comunicado da polícia.

O incidente ocorreu no dia 7 de julho, na cidade de Anshun, na província de Guizhou. O autocarro transportava estudantes do ensino médio que tinham realizado os exames de acesso ao ensino secundário.