Actualidade

A região do maior rio da China atingiu desde o início do ano o segundo maior nível de precipitação em mais de meio século, resultando em inundações e aluimentos de terra que causaram 141 mortos, disseram hoje as autoridades.

Desde o mês passado, cerca de 28 mil casas ficaram destruídas pelas enchentes do Yangtzé, indicaram.

O vice-ministro de Gestão de Emergências chinês, Zheng Guoguang, salientou que o Yangtzé e partes da bacia hidrográfica sofreram o segundo maior nível de precipitação média desde 1961 nos últimos seis meses.