O 'stock' da dívida pública cabo-verdiana emitida internamente disparou em maio para um novo pico histórico, de quase 82.097 milhões de escudos (742,5 milhões de euros), mais de metade detida pelos bancos comerciais.

Segundo dados de um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde compilados hoje pela Lusa, entre janeiro e maio o 'stock' da dívida pública emitida no próprio país, com títulos do Tesouro, aumentou 6%, equivalente a 4.710 milhões de escudos (42,5 milhões de euros).

Até final do mês de maio, o sistema bancário cabo-verdiano detinha 48.861 milhões de escudos (442 milhões de euros) da dívida emitida internamente (cerca de 60% do total), dos quais 42.520 milhões de escudos (384,5 milhões de euros) em Obrigações do Tesouro (títulos da dívida pública a longo prazo).