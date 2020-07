Actualidade

O novo presidente da Associação Portuguesa de Geólogos (APG), Luís Lopes, espera avançar com a constituição da ordem profissional até ao final do mandato, em 2022, com vista ao maior reconhecimento social e à regulamentação da atividade da classe.

Em entrevista à Lusa, o geólogo e professor da Universidade de Évora, de 55 anos, assume que o projeto de criação de uma Ordem dos Geólogos "é uma luta antiga" e "um processo que já vem de trás", mas que enfrenta uma reduzida sensibilidade da população para a importância do trabalho dos profissionais de geologia.

"O principal objetivo de nos constituirmos como Ordem tem a ver com o reconhecimento da profissão. Sabemos que o caminho não é fácil, mas é o nosso objetivo e a nossa esperança. Enquanto não formos reconhecidos institucionalmente como Ordem, não podemos regulamentar a atividade", afirma, sublinhando: "Enquanto isso não acontecer somos apenas uma associação, que pode dar orientações, mas não tem qualquer poder jurídico".