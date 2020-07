Covid-19

Mais de 100 milhões de máscaras de proteção foram vendidas em Macau desde o início da pandemia, no final de janeiro, informaram hoje as autoridades do território em comunicado.

A venda racionada de máscaras começou há mais de cinco meses, no dia 24 de janeiro, tendo sido uma das primeiras medidas do Governo de Macau para travar a propagação da covid-19, justificada pela falta de oferta no mercado mundial.

Ao abrigo do racionamento, cada pessoa pode adquirir dez máscaras a cada dez dias, em cerca de meia centena de farmácias convencionadas no território, a preço reduzido: oito patacas, o que representa menos de um euro.