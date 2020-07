Covid-19

A Alemanha identificou 159 novos casos de covid-19 num dia para um total de 198.963, com o ministro da Saúde, Jens Spahn, a avisar que "o perigo de uma segunda vaga é real".

Em conferência de imprensa conjunta com o diretor do Instituto Robert Koch (RKI) Lothar Wieler, o ministro da Saúde salientou que a Alemanha tem sabido lidar relativamente bem com a pandemia de covid-19, mas os números de vários outros países indicam que tudo pode mudar rapidamente.

"Não devemos confiar numa falsa segurança", sublinhou, acrescentando que o que o país alcançou até agora "não pode ser comprometido".