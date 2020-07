Actualidade

Três curtas-metragens, com coprodução portuguesa, foram selecionadas para a competição do Festival de Cinema de Locarno, em agosto na Suíça, e que este ano sofre alterações por causa da covid-19.

De acordo com a programação de curtas-metragens hoje anunciada, a competição internacional apresenta 31 filmes a concurso, entre os quais "An act of affection", do vietnamita Viet Vu, feito no âmbito do programa europeu de formação DocNomads, no qual está envolvida a Universidade Lusófona.

Na competição de produções suíças estão também duas coproduções portuguesas: "Espíritos e rochas: Um mito açoriano", de Aylin Gokmen, rodado nos Açores, e "Nha Mila", filme da realizadora portuguesa Denise Fernandes, coproduzido pela O Som e a Fúria.