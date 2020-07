Actualidade

O treinador Ivo Vieira afirmou hoje que o Vitória de Guimarães vai lutar pelo apuramento para a Liga Europa enquanto for "matematicamente possível", antes do duelo com o Benfica, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A derrota caseira na ronda anterior, frente ao Gil Vicente (2-1), deixou os vimaranenses na sétima posição, com 46 pontos, a quatro do último lugar de acesso à prova europeia, o quinto, ocupado pelo Rio Ave, mas o técnico prometeu que a equipa vai encarar de "forma muito séria" os três jogos que restam, a começar pela visita ao Estádio da Luz, para defrontar o campeão.

"Como sempre, vamos encarar o jogo para tentar fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é tentar ganhar o jogo. Ainda não estamos arredados, mas o último resultado não nos ajudou a alimentar o objetivo [da Liga Europa]. Enquanto for matematicamente possível, vamos continuar a lutar por pontos", frisou, em videoconferência de antevisão ao jogo, marcado para as 21:30, em Lisboa.