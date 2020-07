Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) estima que a despesa das famílias em saúde tenha crescido 6% em 2019 acima dos 4,4% observados no ano anterior.

"Em 2018, a despesa das famílias aumentou 4,4% devido, principalmente, ao acréscimo do financiamento em entidades que prestam cuidados de saúde continuados como atividade secundária (subcategoria do resto da economia) (+5,8%), em prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (+5,1%), em hospitais privados (4,1%), em outras vendas de bens médicos (+3,8%) e em farmácias (+1,9%)", refere a Conta Satélite da Saúde do INE.

"Nesse ano foi reforçada a importância relativa da despesa nos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (+0,3 p.p.)", adiantam os dados provisórios do INE.