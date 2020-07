Covid-19

O Governo da Madeira entregou hoje, no parlamento regional, a proposta de Orçamento Suplementar para 2020, elaborada face à crise da covid-19, que contempla um endividamento de 489 milhões de euros, indicou o vice-presidente do executivo.

"Este não é um orçamento novo, é bom que tenhamos isso em noção. É um orçamento suplementar, onde está caracterizada uma reorganização do orçamento inicial de 2020", disse Pedro Calado, após uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, no Funchal.

O governante sublinhou que o Orçamento Suplementar da região autónoma inclui a autorização de endividamento líquido prevista no Orçamento Suplementar do Estado, correspondente a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) regional de 2018 - cerca de 489 milhões de euros.