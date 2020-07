Actualidade

O Tribunal Arbitral de Paris decidiu não dar provimento ao processo aberto contra o Estado angolano pela empresa Atlantic Ventures, ligada à empresária Isabel dos Santos, que contestava a revogação da concessão do Porto do Dande à referida empresa.

Em nota enviada hoje à Lusa, o Tribunal de Paris afirma que a decisão, de sexta-feira passada, foi tomada "por unanimidade e não admite recurso a qualquer outra instância".

Segundo a instância judicial de Paris, três árbitros decidiram dar razão ao Estado angolano no processo, pelo que, observa, na prática a Atlantic Ventures se vê "efetivamente afastada do usufruto" da extensão de terra idealizada para a construção do Porto da Barra do Dande, província angolana do Bengo.