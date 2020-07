Actualidade

As autoridades ambientais moçambicanas anunciaram hoje a apreensão entre 06 e 10 de julho de cerca de 1.200 toros de madeira cortada ilegalmente na Zambézia, no centro do país, durante uma operação de combate ao contrabando.

A madeira das espécies umbila, sândalo e messassa foi apreendida após denúncias populares durante a primeira fase da Operação Tranquilidade Florestal.

As equipas de fiscalização não encontraram os responsáveis pelo corte, suspeitando-se que terão abandonado a madeira no distrito de Mopeia ao aperceberem-se da vigilância.