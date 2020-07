Actualidade

O Banco de Portugal alertou hoje que a entidade Solutionitaliaspa não está, nem esteve, habilitada a exercer em Portugal qualquer atividade financeira, por si supervisionada, nomeadamente a conceder, intermediar e a realizar consultoria de crédito.

"[...] a suposta entidade que tem vindo a atuar através do site www.solutionitaliaspa.com e do endereço de correio eletrónico credito@solutionitaliaspa.com, não está na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito", avisa o supervisor em comunicado.

O Banco de Portugal alerta ainda para o facto de esta "suposta entidade" não dever ser confundida com "qualquer outra denominação parecida", lê-se no comunicado.