Actualidade

O BE vai propor "ainda esta semana" na Assembleia da República a criação de uma campanha de divulgação do estatuto de cuidador informal, uma vez que o Governo recebeu 191 requerimentos num universo estimado de 800 mil pessoas.

A informação foi hoje avançada à Lusa por José Soeiro, deputado do BE eleito pelo Porto, após uma reunião com o diretor do Centro Distrital da Segurança Social para avaliar a "crise pandémica" no distrito.

"Existirem 191 pedidos a nível nacional, num universo de 800 mil cuidadores informais, dos quais 250 mil são a tempo inteiro, é irrisório. Vamos propor que seja criada uma campanha de divulgação do estatuto e respetivos apoios, como foi feito há alguns anos com o complemento solidário para idosos", explicou José Soeiro.