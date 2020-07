Actualidade

O segundo militar da GNR atingido por uma viatura na semana passada na Autoestrada 1 morreu hoje, avançou a corporação, expressando "as sentidas condolências" à família e elementos do Destacamento de Trânsito de Santarém.

"A Guarda Nacional Republicana está de luto. As sentidas condolências à família e amigos da militar do Destacamento de Trânsito de Santarém, que faleceu hoje, vítima do trágico acidente do dia 07 de julho, zelando pela segurança dos cidadãos. Cabo Vânia Martins, 31 anos", refere a corporação numa mensagem na rede social twitter.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também já emitiu uma nota de pesar.