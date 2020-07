Actualidade

A bolsa de Lisboa acompanhou hoje os ganhos acima de 1% registados na Europa com uma ligeira subida de 0,18% para 4.472,83 no índice PSI20, beneficiando do aumento de 3,14% do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 terminaram a sessão em alta, cinco em baixa e três inalteradas.

O BCP, que liderou as subidas, fechou a valer 0,11 euros e em sentido inverso, a EDP, que registou a maior descida, perdeu 2,47% para 4,42 euros.