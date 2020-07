Actualidade

A Casa das Artes Bissaya Barreto, em Coimbra, vai voltar a dinamizar concertos no jardim, com Tó Trips a marcar o regresso, no sábado, anunciou hoje a instituição.

Tó Trips vai apresentar no jardim da Casa das Artes o seu novo trabalho, a banda sonora que fez para o filme "Surdina", de Rodrigo Areias, num concerto a ter lugar no sábado, às 18:00.

Este espetáculo marca o regresso dos concertos no jardim da Casa das Artes, depois de a programação ter sido suspensa devido à pandemia de covid-19.