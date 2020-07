Actualidade

A Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, vai criar um campus interuniversitário com mais cinco universidades europeias, num projeto que englobará o intercâmbio de alunos e profissionais, e que visa contribuir para o desenvolvimento dos territórios de montanha.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta instituição do distrito de Castelo Branco explica que o projeto foi aprovado no âmbito do programa europeu "Universidades Europeias" e resulta do consórcio internacional "UNITA - Universitas Montium", que é constituído pela UBI, em parceria com a Universidad de Zaragoza (Espanha), a Université de Pau et Des Pays de L'Adour e Université Savoie Mont Blanc (França), a Università Degli Studi di Torino (Itália) e a Universitatea de Veste din Timisoara (Roménia).

"As seis instituições de Ensino Superior, que, no total, têm cerca de 160.000 estudantes e 15.000 colaboradores, uniram-se em torno da partilha de objetivos, realidades e desafios comuns", refere a UBI, salientando que entre os pontos de união das academias em causa estão a promoção das línguas românicas, a localização geográfica em regiões de montanha e de fronteira de cada um dos países e o facto de se constituírem como importantes elementos no desenvolvimento das comunidades em que se inserem.