Actualidade

O presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, insistiu hoje com a tutela para que possa permitir a designação de universidade politécnica ou de ciências aplicadas, depois de a Comissão Europeia reconhecer o título de universidade europeia.

A Comissão Europeia aprovou a candidatura da Regional University Network - European University (RUN-EU), liderada pelo Politécnico de Leiria, no âmbito da iniciativa Universidades Europeias, com a atribuição de financiamento do programa ERASMUS+.

"Se a Comissão Europeia, com a avaliação de peritos internacionais, dá este crédito ao Politécnico de Leiria como líder de uma universidade europeia, agora, já só falta Portugal assumir definitivamente a designação de universidades politécnicas", sublinhou à agência Lusa Rui Pedrosa.