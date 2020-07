Actualidade

O deputado guineense Adulai Baldé, do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), defendeu hoje acabar com a rede social Facebook na Guiné-Bissau para diminuir "a onda de insulto" aos líderes guineenses.

Adulai Baldé, vulgo Nhiribui, falava em declarações à Lusa e RDP-África para esclarecer o que já havia defendido na plenária do parlamento guineense a semana passada.

"Se acabarmos com o Facebook vamos acabar com esta onda de insultos às pessoas de bem. Insultar o Presidente da República, o presidente do parlamento, o primeiro-ministro, ministros e outras figuras, isso é mau demais", defendeu Nhiribui.