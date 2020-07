Actualidade

(CORREÇÃO) Luanda, 13 jul 2020 (Lusa) - O Banco Fomento Angola (BFA) anunciou hoje que se vai pronunciar "nos próximos dias" sobre os motivos da demissão do gestor português António Domingues, do cargo de vice-presidente da instituição, após ter denunciado alegados crimes de branqueamento de capitais.(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR, NO PRIMEIRO PARÁGRAFO, QUE ANTÓNIO DOMINGUES DENUNCIOU ALEGADOS CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E RETIRANDO O QUARTO PARÁGRAFO)

Em mensagem enviada à Lusa, o BFA garante publicar, "nos próximos dias", uma nota de imprensa "com esclarecimentos" sobre António Domingues, que na semana passada se demitiu do cargo de vice-presidente da instituição bancária.

António Domingues, eleito para o cargo no início do ano, apresentou a sua demissão por "assuntos internos do banco angolano", detido em 48,1% pelo português BPI, decisão, cujos motivos, foram já informados, através de carta, ao Banco Nacional de Angola (BNA), segundo a imprensa angolana.