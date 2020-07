Actualidade

A Câmara de Coimbra vai adjudicar três dos cinco lotes da requalificação dos caminhos pedonais entre Celas e Arregaça, que envolvem mais de metade do valor do projeto, que é de 2,5 milhões de euros.

O executivo municipal de Coimbra vai "analisar e votar, no dia 20, a adjudicação de três dos cinco lotes da empreitada de requalificação dos caminhos pedonais" de Celas, na Alta da cidade, à Arregaça, junto ao rio Mondego, pelo valor global de cerca de um milhão e 490 mil euros.

O anúncio foi feito hoje, durante a reunião do executivo camarário, que foi interrompida e que será retomada no dia 20, ocasião para a qual foi transferida a discussão e votação do ponto da agenda relacionado com a adjudicação daquelas obras.