A Câmara Municipal da Guarda decidiu hoje cancelar a edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT) deste ano, que estava prevista para entre 02 e 05 de outubro, devido à pandemia causada pela covid-19.

O presidente do município, Carlos Chaves Monteiro, anunciou no final da reunião quinzenal do executivo que a autarquia decidiu cancelar a edição da FIT de 2020 e irá "preparar a FIT de 2021".

"À partida, vamos tentar sempre manter o calendário, mas a pandemia obrigará sempre a uma reavaliação de todas as condições que levam à realização dos eventos normais", disse o autarca aos jornalistas, indicando que a previsão será realizar a FIT de 2021 em finais do mês de abril e início do mês de maio, como é tradicional.