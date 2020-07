Actualidade

Um incêndio está a consumir desde as 18:30 um pavilhão industrial em Castelo de Paiva, onde laboram várias empresas, disse à Lusa fonte da câmara municipal.

Segundo a fonte, as chamas são visíveis no Centro de Apoio a Criação de Empresas (CACE) do Vale do Sousa, na Zona Industrial de Felgueiras, formado por seis empresas.

O incêndio está a ser combatido pelos Bombeiros de Castelo de Paiva.