Incêndios

O número de bombeiros feridos no incêndio que deflagrou hoje à tarde no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, subiu para quatro, tendo sido acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), informou a Proteção Civil.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), atualizada às 20:00, quatro bombeiros ficaram feridos, não sendo adiantada, no entanto, informação sobre o seu estado de saúde.

Fontes da Proteção Civil tinham dito anteriormente à Lusa que o incêndio tinha provocado queimaduras em dois bombeiros da corporação alentejana de Cuba.