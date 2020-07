Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou-se hoje convicto de que os países da União Europeia começam "finalmente" a perceber que o grande aumento do número de casos em Portugal é muito localizado, assumindo que também tem sensibilizado os seus homólogos europeus.

"Tenho [sensibilizado] e acho que finalmente começou a ser percebido em algumas chancelarias qual é a grande disparidade da situação em Portugal. Nós temos hoje um país onde praticamente a situação está com baixíssimos números e depois temos 19 freguesias, em mais de 3.000, onde há um número de novos casos muito significativo", afirmou, durante uma deslocação a Haia, durante a qual também abordou o tema com o seu homólogo holandês, Mark Rutte, no quadro dos esforços para fazer passar essa mensagem, que disse acreditar estar a passar.

António Costa apontou que "a Bélgica, por exemplo, ontem [domingo] percebeu isso e já fez uma diferenciação muito clara de Lisboa relativamente ao resto do país; a Holanda, que tinha colocado Porto juntamente com Lisboa, já retirou Porto", e revelou que hoje mesmo teve uma conversa telefónica com o seu homólogo irlandês, com a mesma preocupação de explicar a situação dos números da covid-19 e a necessária diferenciação.