Actualidade

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas admitiu hoje, após uma reunião com a direção do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas (SPCL), a possibilidade de o Estado alugar salas para garantir o ensino da língua portuguesa no estrangeiro.

"Estamos a reforçar o orçamento das coordenações porque pode ser necessário comprar material de proteção para os alunos e para os professores pode ser necessário, eventualmente, alguma sala seja alugada, mas tudo faremos para que o ensino seja o mais normal possível, de preferência presencial", disse Berta Nunes em declarações à Lusa, por telefone, após uma reunião com a secretária-geral do SPCL, Teresa Duarte Soares.

A preparação do novo ano letivo foi uma das preocupações apresentadas por Teresa Duarte Soares durante a reunião na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.