Venezuela

A defesa do colombiano Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos um testa-de-ferro de Nicolás Maduro, pretende levar a detenção em Cabo Verde ao Tribunal Internacional de Justiça, tendo contratado para o efeito o antigo juiz espanhol Baltasar Garzón.

Em declarações à Lusa, o advogado José Manuel Pinto Monteiro, que lidera a equipa de defesa em Cabo Verde, explicou que Baltasar Garzón vai conduzir o processo que contesta a prisão preventiva para efeitos de extradição decretada pelas autoridades cabo-verdianas, junto daquele tribunal, com sede em Haia (Holanda), levando também o caso às Nações Unidas e à União Africana.

O empresário colombiano, que viajava com passaporte diplomático da Venezuela, foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas numa escala técnica no Sal, em 12 de junho, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América (EUA).