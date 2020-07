Actualidade

A polícia federal brasileira concedeu, no primeiro semestre deste ano, 73.985 registos de armas de fogo, o que representa 89% do total atribuído em 2019 no Brasil.

Os dados foram avançados pelo portal de notícias G1, que acrescentou que nos 12 meses de 2019 foram registadas 82.663 armas de fogo pela polícia federal.

O registo de arma de fogo autoriza o proprietário a manter uma arma exclusivamente no interior da residência ou no local de trabalho e é válido por dez anos. O porte de arma concede ao cidadão o direito de andar armado.