As obras no terminal de carga do aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, irão estar concluídas até 31 de agosto de 2020, anunciou hoje a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas.

Ana Cunha respondia a uma das questões do Conselho de Ilha da Terceira, referindo que o "prazo inicial" estava previsto para julho, mas que, devido à pandemia de covid-19, a conclusão da intervenção foi estendida até à data limite de 31 de agosto.

Outra das questões do Conselho de Ilha, um órgão consultivo que funciona em todas as ilhas dos Açores, prendia-se com o número de viagens prevista para a Terceira, durante a época do verão.