A Assembleia Municipal do Porto aprovou, com os votos contra do BE e a abstenção do PS, PSD, CDU e PAN o relatório das contas de 2019 do município, cujo saldo de gerência ronda os 100 milhões de euros.

A proposta, aprovada na segunda-feira pelo grupo municipal 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido', na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu no Teatro Municipal do Porto - Rivoli, trouxe à discussão o relatório de consolidação de contas de 2019.

Ainda que todos os deputados municipais já tivessem deliberado sobre as contas, na sessão de 26 de junho, voltaram a reforçar, na segunda-feira, a posição sobre o documento.