A China acusou hoje os Estados Unidos de "sabotarem a paz e estabilidade regionais", depois de o secretário de Estado norte-americano ter classificado como "ilegais" as reivindicações territoriais de Pequim no Mar do Sul da China.

"É uma acusação totalmente injustificada", afirmou, em comunicado, a embaixada da China nos EUA, acrescentando que "o lado chinês se opõe firmemente" aos comentários de Mike Pompeo.

O secretário de Estado norte-americano alertou na segunda-feira que os Estados Unidos consideram "ilegais" as reivindicações chinesas, aumentando a pressão sobre Pequim.