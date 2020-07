Covid-19

Singapura entrou em recessão pela primeira vez em mais de uma década, com a atividade económica a cair 41,2% no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados preliminares divulgados hoje.

Em comparação com o ano anterior, a economia recuou 12,6% entre abril e junho, indicou o Ministério do Comércio.

A economia de Singapura, altamente dependente do comércio internacional, tem sido duramente atingida pelas medidas rigorosas impostas para combater a pandemia da covid-19.